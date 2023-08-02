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Зеленский: Закарпатье может обеспечить солью всю Украину видео

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 22:08
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский заявил о "возможностях, которые не использовались десятилетиями" на Закарпатье, и прогнозирует экономическое развитие региона, в частности в области добычи соли. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Зеленский провел совещание по безопасности и социальной ситуации в Закарпатье. На совещании при участии главы ГПСУ рассматривались стратегические для региона вопросы границы. Также был доклад главы облгосадминистрации Виктора Микиты.

"Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных общинах области. Это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов – правильные проекты. Многие инициативы по развитию экономики Закарпатья – тех возможностей, которые десятилетиями не использовались. В частности, здесь, в регионе, уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину кухонной и технической солью", – сказал Зеленский.

Также, по словам президента, есть и другие проекты, которые будут обсуждаться с чиновниками.

"Однозначно, Закарпатье станет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста", – уверен Зеленский.

  • 25 мая 2022 года из-за боевых действий в Донецкой области остановилось госпредприятие "Артемсоль", обеспечивающее 100% потребности страны. Сейчас оно находится на территории, которую временно оккупировала Россия.
  • Год назад на Закарпатье начали обустраивать крупнейшее в Украине месторождение для добычи соли.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийзакарпатьесоль
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