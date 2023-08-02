Президент Володимир Зеленський заявив про "можливості, які не використовувались десятиліттями" на Закарпатті, і прогнозує економічний розвиток регіону, зокрема в галузі видобутку солі. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський провів нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті. На нараді за участі очільника ДПСУ розглядались стратегічні для регіону питання кордону. Також була доповідь очільника обласної адміністрації Віктора Микити.

"Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області. Це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проєкти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися. Зокрема, тут, у регіоні, вже почалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю", – сказав Зеленський.

Також, за словами президента, є і інші проєкти, які будуть обговорюватись із урядовцями.

"Однозначно, Закарпаття буде одним із драйверів розвитку для всієї України, економічного та соціального зростання", – впевнений Зеленський.

25 травня 2022 року через бойові дії в Донецькій області зупинилося держпідприємство "Артемсіль", яке забезпечувало 100% потреби країни. Зараз воно є на території, яку тимчасово окупувала Росія.

Рік тому на Закарпатті почали облаштовувати найбільше в Україні родовище для видобутку солі.

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