Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о детях, погибших во время полномасштабной войны России против Украины.

"За 98 дней полномасштабного вторжения в результате ударов кафиров пострадали 689 детей. И это только то, что мы знаем.

У нас пока нет всей информации с оккупированной территории. Но из того, что известно сегодня – 446 детей ранены, 243 ребенка погибли. Еще 139 пропали без вести.

243 ребенка! Вечная память каждому и каждому, чья жизнь была отобрана российской войной против Украины!", – сказал президент.

Наталия Медведева

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