Президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции СНБО против 51 физического лица и 220 организаций, связанных с РФ и Беларусью.

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Под персональные санкции, среди прочих фигурантов, попали ученые, которые занимались разработкой оружия для страны-агрессора, а также генеральные директора российских оборонных предприятий.

Санкции теперь распространяются на структуры МТС и РЖД, а также на ряд компаний Беларуси, в частности, на Минский автомобильный завод, Минский механический завод имени Вавилова и Витебский завод радиодеталей "Монолит".

Тема санкций стала главной в вечернем видеообращении Зеленского – он отметил, что санкции введены "против юридических и физических лиц – большинство из них - российские, которые работают на террор".

"Это компании ВПК и смежные российские компании. Предприятия, обслуживающие войну. И люди, через которых происходит управление этими компаниями", – сказал президент.

От отметил, что Украина "шаг за шагом собирает полные данные обо всех, кто работает на агрессию – прямо или косвенно", и что "каждый такой человек будет заблокирован, и украинские санкции либо уже синхронизированы, либо будут синхронизированы с санкциями свободного мира".

В итоге развязанной ею войны, подчеркивает президент, "Россия ничего не получит и все проиграет. Вместе с теми, кто еще пытается ей помогать в терроре".

По его словам, в разработке находятся еще более масштабные пакеты санкций.

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