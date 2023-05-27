Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції РНБО проти 51 фізичної особи та 220 організацій, пов'язаних з РФ і Білоруссю.

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Під персональні санкції, серед інших фігурантів, потрапили вчені, які працювали над розробленням зброї для країни-агресора, а також генеральні директори російських оборонних підприємств.

Санкції тепер поширюються на структури МТС і РЖД, а також на низку компаній Білорусі, зокрема - Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені Вавілова та Вітебський завод радіодеталей "Моноліт".

Тема санкцій стала головною у вечірньому відеозверненні Зеленського – він зазначив, що санкції запроваджено "проти юридичних та фізичних осіб – більшість із них - російські, які працюють на терор".

"Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями", – сказав президент.

Він зазначив, що Україна "крок за кроком збирає повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано", і що "кожна така людина буде заблокована, і українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані з санкціями вільного світу".

Унаслідок розв'язаної нею війни, наголошує президент, "Росія нічого не здобуде і все програє. Разом з тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі".

За його словами, наразі розроблюються ще масштабніші пакети санкцій.

19 травня 2023 року низка країн запровадила нові санкції проти Росії. Британія розширила список санкцій на 86 компаній та осіб. Австралія запровадила санкції проти Роснафти, "дочок" Росатому та банків, що працюють у РФ. Також США оголосили про новий масштабний пакет санкцій проти Росії: деталі. Санкції розширила і Канада.

26 травня Японія ввела санкції проти російських оборонних компаній, пропагандистів, осіб, причетних до анексії Криму, та колаборантів.

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