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Зеленський ввів санкції проти 51 фізособи та 220 організацій, які "працюють на терор" видео

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 21:48
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції РНБО проти 51 фізичної особи та 220 організацій, пов'язаних з РФ і Білоруссю.

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Під персональні санкції, серед інших фігурантів, потрапили вчені, які працювали над розробленням зброї для країни-агресора, а також генеральні директори російських оборонних підприємств.

Санкції тепер поширюються на структури МТС і РЖД, а також на низку компаній Білорусі, зокрема - Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені Вавілова та Вітебський завод радіодеталей "Моноліт".

Тема санкцій стала головною у вечірньому відеозверненні Зеленського – він зазначив, що санкції запроваджено "проти юридичних та фізичних осіб – більшість із них - російські, які працюють на терор".

"Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями", – сказав президент.

Він зазначив, що Україна "крок за кроком збирає повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано", і що "кожна така людина буде заблокована, і українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані з санкціями вільного світу".

Унаслідок розв'язаної нею війни, наголошує президент, "Росія нічого не здобуде і все програє. Разом з тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі".

За його словами, наразі розроблюються ще масштабніші пакети санкцій.

Сергій Бережний
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