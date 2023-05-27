Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції РНБО проти 51 фізичної особи та 220 організацій, пов'язаних з РФ і Білоруссю.
Під персональні санкції, серед інших фігурантів, потрапили вчені, які працювали над розробленням зброї для країни-агресора, а також генеральні директори російських оборонних підприємств.
Санкції тепер поширюються на структури МТС і РЖД, а також на низку компаній Білорусі, зокрема - Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені Вавілова та Вітебський завод радіодеталей "Моноліт".
Тема санкцій стала головною у вечірньому відеозверненні Зеленського – він зазначив, що санкції запроваджено "проти юридичних та фізичних осіб – більшість із них - російські, які працюють на терор".
"Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями", – сказав президент.
Він зазначив, що Україна "крок за кроком збирає повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано", і що "кожна така людина буде заблокована, і українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані з санкціями вільного світу".
Унаслідок розв'язаної нею війни, наголошує президент, "Росія нічого не здобуде і все програє. Разом з тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі".
За його словами, наразі розроблюються ще масштабніші пакети санкцій.
- 19 травня 2023 року низка країн запровадила нові санкції проти Росії. Британія розширила список санкцій на 86 компаній та осіб. Австралія запровадила санкції проти Роснафти, "дочок" Росатому та банків, що працюють у РФ. Також США оголосили про новий масштабний пакет санкцій проти Росії: деталі. Санкції розширила і Канада.
- 26 травня Японія ввела санкції проти російських оборонних компаній, пропагандистів, осіб, причетних до анексії Криму, та колаборантів.
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