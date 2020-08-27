2500 кустов на 7 млн грн. В Сумской области ликвидировали плантацию элитной конопли: видео

В общей сложности поле с кустами конопли занимало около 2500 квадратных метров

Возле села Бабаковка в Сумской области правоохранители обнаружили и ликвидировали почти 2500 кустов дорогой "карликовой" конопли общей стоимостью примерно 7 млн грн, сообщила пресс-служба местной Нацполиции.

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Вся плантация занимала около четверти гектара, при этом каждый ее ряд был оборудован системой капельного полива и удобрен, говорится в сообщении.

Незаконный "огород" полиция обнаружила во время расследования дела о самовольном захвате земельного участка.

Сейчас устанавливается, кто был причастен к выращиванию элитной конопли — открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 310 УК (незаконный посев или выращивание конопли группой лиц с целью сбыта или выращивание конопли в количестве более 50 кустов).

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Дарья Мостовая

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