300 кг ягод из Чернобыля. Полиция поймала нарушителей с поличным - фото

На границе зоны отчуждения были пойманы нарушители, пытавшиеся вывезти оттуда грибы и ягоды с повышенным уровнем радиации

Из Чернобыльской зоны пытались незаконно вывезти 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов. По результатам экспертизы содержание в них радиоактивных нуклидов цезия-137 и стронция-90 в два раза превышало норму, сообщила в Facebook полиция Киевской области.

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Поймали нарушителей при попытке пересечь границу зоны отчуждения на автомобиле без соответствующего разрешения и дозиметрического контроля. В корзинах и коробках была черника, а также лисички, которые, вероятно, везли на продажу.

Сейчас на нарушителей открыли уголовное производство по факту нарушения требований режима радиационной безопасности. Всего же только за июль правоохранители предотвратили 14 таких попыток незаконного вывоза из Чернобыльской зоны отчуждения лесных грибов и ягод, к ответственности привлекли 16 нарушителей.

В апреле на одной из ТЭС в Киевской области якобы жгли радиоактивную древесину - полиция открыла уголовное дело.

Дарья Мостовая

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