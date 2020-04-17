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Полиция заподозрила, что в Иванкове на ТЭС жгли радиоактивную древесину

Полиция заподозрила, что в Иванкове на ТЭС жгли радиоактивную древесину - Фото
Фото: пресс-центр Нацполиции
17.04.2020, 13:08

Теплоэлектростанция якобы закупала загрязненное радионуклидами сырье

Иванковская тепловая электростанция в Киевской области якобы закупала радиоактивную древесину, поставляемую из Чернобыльской зоны отчуждения. Сырье могло превышать установленные нормы по уровню загрязнению радионуклидами в несколько раз, пишут в Нацполиции Киевской области.

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В дальнейшем эта древесина якобы использовалось на электростанции в качестве топлива. По версии следствия, руководство ТЭС могло нарушить нормы законодательства об отходах, охране окружающей среды и санитарно-эпидемическом благополучии населения.

пресс-центр НПУ

Правоохранители изъяли для проведения экспертизы образцы древесины, промышленных отходов и почвы. Было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК (загрязнение атмосферного воздуха).

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Дарья Мостовая
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