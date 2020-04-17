Полиция заподозрила, что в Иванкове на ТЭС жгли радиоактивную древесину

Иванковская тепловая электростанция в Киевской области якобы закупала радиоактивную древесину, поставляемую из Чернобыльской зоны отчуждения. Сырье могло превышать установленные нормы по уровню загрязнению радионуклидами в несколько раз, пишут в Нацполиции Киевской области.
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В дальнейшем эта древесина якобы использовалось на электростанции в качестве топлива. По версии следствия, руководство ТЭС могло нарушить нормы законодательства об отходах, охране окружающей среды и санитарно-эпидемическом благополучии населения.
Правоохранители изъяли для проведения экспертизы образцы древесины, промышленных отходов и почвы. Было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК (загрязнение атмосферного воздуха).
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