Полиция заподозрила, что в Иванкове на ТЭС жгли радиоактивную древесину

Фото: пресс-центр Нацполиции

Иванковская тепловая электростанция в Киевской области якобы закупала радиоактивную древесину, поставляемую из Чернобыльской зоны отчуждения. Сырье могло превышать установленные нормы по уровню загрязнению радионуклидами в несколько раз, пишут в Нацполиции Киевской области.

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В дальнейшем эта древесина якобы использовалось на электростанции в качестве топлива. По версии следствия, руководство ТЭС могло нарушить нормы законодательства об отходах, охране окружающей среды и санитарно-эпидемическом благополучии населения.

Правоохранители изъяли для проведения экспертизы образцы древесины, промышленных отходов и почвы. Было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК (загрязнение атмосферного воздуха).

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