Сколько переселенцев посещали оккупированные территории - опрос

Фото: dpsu.gov.ua

48% переселенцев ездили на временно неподконтрольные Украине территории Донбасса, они проверяли состояние своих квартир и домов, посещали родственников и друзей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами", передает Укринформ.

"Доля внутренне перемещенных лиц (ВПО), которые посещали место своего проживания до перемещения, составляла 48% в 15-м раунде. Главными причинами поездок на территории, неконтролируемые правительством, были посещение и содержание жилья (72%), а также посещение друзей или семьи (54%)", - отмечается в документе.

Эти результаты остаются неизменными в течение всего периода проведения исследования.

Для переселенцев, которые не посещали ОРДЛО со времени перемещения, главной причиной не возвращаться было "отсутствие необходимости посещать" (39%).

36% опрошенных считает, что это "опасно для жизни”.

Наибольшими препятствиями для посещения ОРДЛО, названными переселенцами, были очереди в контрольных пунктах на линии разграничения (47%); значительные финансовые затраты (47%) и отсутствие транспортного сообщения (25%).

Исследование Национальной системы мониторинга проводила Международная организация по миграции, Агентство ООН по вопросам миграции. Были опрошены 2406 человек в 300 территориальных единицах страны в течение июля - сентября 2019 года. Еще 3970 ВПО - путем телефонного интервью (из них - 725, которые вернулись на неподконтрольную правительству территорию). Выборка была сформирована на основе базы данных регистрации переселенцев, который ведет Минсоцполитики.