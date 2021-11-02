С 5 ноября в Украине заработает еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса, карта

С 5 ноября на дорогах Украины заработают еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, с 5 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого и Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Новые камеры типа Каскад будут установлены по таким адресам:

Херсон

- ул. Нефтяников, 4, камера направлена в сторону ул. Адмирала Макарова;

- ул. Нефтяников, 13, камера направлена в сторону ул. Ивана Богуна;

- ул. Перекопская, 163, камера направлена в сторону ул. 28-й Армии;

- Бериславское шоссе, 46, камера направлена в сторону ул. Урожайная.

Одесса

- Южная дорога, 2, камера направлена в сторону Николаевской дороги;

- Южная дорога, 39, камера направлена в сторону ул. Семена Палия;

- ул. Семена Палия, 80, камера направлена в сторону ул. Академика Заболотного;

- Николаевская дорога, 205, камера направлена в сторону ул. Лиманная;

- пр. Небесной Сотни, 4, камера направлена в сторону ул. Левитана;

- Николаевская дорога, 287, камера направлена в сторону Южной дороги;

- просп. Шевченко, 4-А, камера направлена в сторону ул. Семинарская;

- просп. Добровольского, 123-А, камера направлена в сторону ул. Генерала Бочарова;

- ул. Семена Палия, 25-А, камера направлена в сторону Южной дороги.

Хмельницкий

- Винницкое шоссе, 8/1, камера направлена в сторону ул. Молдавская;

- ул. Каменецкая, 132, камера направлена в сторону ул. Житецкого;

- просп. Мира, 65, камера направлена в сторону Староконстантиновского шоссе.

Запорожская область

- на 526 км+613 автодороги Н-08, камера направлена в сторону Мариуполя;

- на 2 км+372 автодороги Н-15, камера направлена в сторону Донецка.

Как отметил Билошицкий, в Украине будет работать 236 комплексов автофиксации.

Прошлый раунд внедрения камер на дорогах прошел 10 дней назад.

1 июня 2020 года в Украине внедрили первые регистраторы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Спустя год в МВД сообщили, что за этот период на основании данных с камер собрано более 259 млн грн штрафов, а количество смертей на дорогах уменьшилось на 17%.

В министерстве анонсировали до 2024-го введение в эксплуатацию 550 камер.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.