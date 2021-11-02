С 5 ноября в Украине заработает еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса, карта
С 5 ноября на дорогах Украины заработают еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
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Как отмечается, с 5 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого и Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Новые камеры типа Каскад будут установлены по таким адресам:
Херсон
- ул. Нефтяников, 4, камера направлена в сторону ул. Адмирала Макарова;
- ул. Нефтяников, 13, камера направлена в сторону ул. Ивана Богуна;
- ул. Перекопская, 163, камера направлена в сторону ул. 28-й Армии;
- Бериславское шоссе, 46, камера направлена в сторону ул. Урожайная.
Одесса
- Южная дорога, 2, камера направлена в сторону Николаевской дороги;
- Южная дорога, 39, камера направлена в сторону ул. Семена Палия;
- ул. Семена Палия, 80, камера направлена в сторону ул. Академика Заболотного;
- Николаевская дорога, 205, камера направлена в сторону ул. Лиманная;
- пр. Небесной Сотни, 4, камера направлена в сторону ул. Левитана;
- Николаевская дорога, 287, камера направлена в сторону Южной дороги;
- просп. Шевченко, 4-А, камера направлена в сторону ул. Семинарская;
- просп. Добровольского, 123-А, камера направлена в сторону ул. Генерала Бочарова;
- ул. Семена Палия, 25-А, камера направлена в сторону Южной дороги.
Хмельницкий
- Винницкое шоссе, 8/1, камера направлена в сторону ул. Молдавская;
- ул. Каменецкая, 132, камера направлена в сторону ул. Житецкого;
- просп. Мира, 65, камера направлена в сторону Староконстантиновского шоссе.
Запорожская область
- на 526 км+613 автодороги Н-08, камера направлена в сторону Мариуполя;
- на 2 км+372 автодороги Н-15, камера направлена в сторону Донецка.
Как отметил Билошицкий, в Украине будет работать 236 комплексов автофиксации.
Прошлый раунд внедрения камер на дорогах прошел 10 дней назад.
- 1 июня 2020 года в Украине внедрили первые регистраторы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.
- Спустя год в МВД сообщили, что за этот период на основании данных с камер собрано более 259 млн грн штрафов, а количество смертей на дорогах уменьшилось на 17%.
- В министерстве анонсировали до 2024-го введение в эксплуатацию 550 камер.
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