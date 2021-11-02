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С 5 ноября в Украине заработает еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса, карта

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 19:39
С 5 ноября в Украине заработает еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса, карта - Фото
Фото: Патрульная полиция

С 5 ноября на дорогах Украины заработают еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Как отмечается, с 5 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого и Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Новые камеры типа  Каскад будут установлены по таким адресам:

Херсон

-  ул. Нефтяников, 4, камера направлена в сторону ул. Адмирала Макарова;

-  ул. Нефтяников, 13, камера направлена в сторону ул. Ивана Богуна;

-  ул. Перекопская, 163, камера направлена в сторону ул. 28-й Армии;

-  Бериславское шоссе, 46, камера направлена в сторону ул. Урожайная.

Одесса

-  Южная дорога, 2, камера направлена в сторону Николаевской дороги;

-  Южная дорога, 39, камера направлена в сторону ул. Семена Палия;

-  ул. Семена Палия, 80, камера направлена в сторону ул. Академика Заболотного;

-  Николаевская дорога, 205, камера направлена в сторону ул. Лиманная;

-  пр. Небесной Сотни, 4, камера направлена в сторону ул. Левитана;

-  Николаевская дорога, 287, камера направлена в сторону Южной дороги;

-  просп. Шевченко, 4-А, камера направлена в сторону ул. Семинарская;

-  просп. Добровольского, 123-А, камера направлена в сторону ул. Генерала Бочарова;

-  ул. Семена Палия, 25-А, камера направлена в сторону Южной дороги.

Хмельницкий

-  Винницкое шоссе, 8/1, камера направлена в сторону ул. Молдавская;

-  ул. Каменецкая, 132, камера направлена в сторону ул. Житецкого;

-  просп. Мира, 65, камера направлена в сторону Староконстантиновского шоссе.

Запорожская область

-  на 526 км+613 автодороги Н-08, камера направлена в сторону Мариуполя;

-  на 2 км+372 автодороги Н-15, камера направлена в сторону Донецка.

Как отметил Билошицкий, в Украине будет работать 236 комплексов автофиксации.

Прошлый раунд внедрения камер на дорогах прошел 10 дней назад.

  • 1 июня 2020 года в Украине внедрили первые регистраторы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.
  • Спустя год в МВД сообщили, что за этот период на основании данных с камер собрано более 259 млн грн штрафов, а количество смертей на дорогах уменьшилось на 17%.
  • В министерстве анонсировали до 2024-го введение в эксплуатацию 550 камер.
Наталия Медведева
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пдд патрульная полиция камера видеофиксации
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