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Сегодня в Украине заработали еще 17 камер автофиксации нарушений ПДД – вот они на карте

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 08:26
Сегодня в Украине заработали еще 17 камер автофиксации нарушений ПДД – вот они на карте - Фото
Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)

Сегодня, 22 октября, на автодорогах Украины заработали еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Обновленный список доступен на сайте Министерства внутренних дел.

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Опубликован список участков, где расположены новые камеры типа Каскад: во Львове, Виннице, Харькове, а также в Донецкой и Харьковской областях.

Харьков

→ ул. Героев Труда, 2/48, камера направлена в сторону ул. Колпака (ограничение скорости 50 км/ч);

Львов

→ ул. Стрыйская, 35, в сторону ул. Чмолы (50 км/ч);
→ ул. Сиховская, 16-А, в сторону ул. Зеленой (50 км/ч);

Винница

→ ул. Келецкая, 30, в сторону ул. Пирогова (50 км/ч);
→ ул. Киевская, 65, в сторону ул. Зулинского (50 км/ч);
→ ул. Киевская, 126, в сторону ул. Гонты (50 км/ч);
→ просп. Юности, 46, в сторону ул. Келецкой (50 км/ч);

Харьковская область

→ на 468 км+745 М-03, в сторону Полтавы (50 км/ч);
→ на 517 км+233 М-03, в сторону Харькова (50 км/ч);
→ на 622 км+984 М-03, в сторону Харькова (50 км/ч);
→ на 624 км+043 М-03, в сторону Славянска (50 км/ч);
→ на 15 км+381 М-18, в сторону Харькова (50 км/ч);
→ на 16 км+622 М-18, в сторону Харькова (90 км/ч);
→ на 19 км+285 М-18, в сторону Харькова (50 км/ч);
→ на 19 км+426 М-18, в сторону Мерефы (50 км/ч);
→ на 1 км+118 Р-46, в сторону Харькова (50 км/ч);

Донецкая область

→ на 676 км+102 Н-08, в сторону села Кальчиновка (50 км/ч).

"С завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации", – пишет в Facebook первый замначальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Прошлый раунд внедрения камер на дорогах прошел почти три недели назад.

  • 1 июня 2020 года в Украине внедрили первые регистраторы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.
  • Спустя год в МВД сообщили, что за этот период на основании данных с камер собрано более 259 млн грн штрафов, а количество смертей на дорогах уменьшилось на 17%.
  • В министерстве анонсировали до 2024-го введение в эксплуатацию 550 камер.
Евгений Пилипенко
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