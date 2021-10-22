Сегодня в Украине заработали еще 17 камер автофиксации нарушений ПДД – вот они на карте

Сегодня, 22 октября, на автодорогах Украины заработали еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Обновленный список доступен на сайте Министерства внутренних дел.

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Опубликован список участков, где расположены новые камеры типа Каскад: во Львове, Виннице, Харькове, а также в Донецкой и Харьковской областях.

Харьков

→ ул. Героев Труда, 2/48, камера направлена в сторону ул. Колпака (ограничение скорости 50 км/ч);

Львов

→ ул. Стрыйская, 35, в сторону ул. Чмолы (50 км/ч);

→ ул. Сиховская, 16-А, в сторону ул. Зеленой (50 км/ч);

Винница

→ ул. Келецкая, 30, в сторону ул. Пирогова (50 км/ч);

→ ул. Киевская, 65, в сторону ул. Зулинского (50 км/ч);

→ ул. Киевская, 126, в сторону ул. Гонты (50 км/ч);

→ просп. Юности, 46, в сторону ул. Келецкой (50 км/ч);

Харьковская область

→ на 468 км+745 М-03, в сторону Полтавы (50 км/ч);

→ на 517 км+233 М-03, в сторону Харькова (50 км/ч);

→ на 622 км+984 М-03, в сторону Харькова (50 км/ч);

→ на 624 км+043 М-03, в сторону Славянска (50 км/ч);

→ на 15 км+381 М-18, в сторону Харькова (50 км/ч);

→ на 16 км+622 М-18, в сторону Харькова (90 км/ч);

→ на 19 км+285 М-18, в сторону Харькова (50 км/ч);

→ на 19 км+426 М-18, в сторону Мерефы (50 км/ч);

→ на 1 км+118 Р-46, в сторону Харькова (50 км/ч);

Донецкая область

→ на 676 км+102 Н-08, в сторону села Кальчиновка (50 км/ч).

"С завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации", – пишет в Facebook первый замначальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Прошлый раунд внедрения камер на дорогах прошел почти три недели назад.

1 июня 2020 года в Украине внедрили первые регистраторы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Спустя год в МВД сообщили, что за этот период на основании данных с камер собрано более 259 млн грн штрафов, а количество смертей на дорогах уменьшилось на 17%.

В министерстве анонсировали до 2024-го введение в эксплуатацию 550 камер.

Евгений Пилипенко

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