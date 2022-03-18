Арестович: ВСУ в Чернобаевке, предварительно, уничтожили командующего 8-й армией России

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на очередном брифинге рассказал о том, что ВСУ снова нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке.

По предварительным данным, уничтожен передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии южного военного округа РФ. Это направление отвечало за ОРДЛО.

"По предварительной информации, командующий этой армии погиб. Возможно не только он, но и несколько генералов. Информацию уточняем. Следите за нашими обновлениями", – сказал Арестович.

Ранее сегодня заместитель начальника штаба Командования сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич сообщил, что российских оккупантов отбросили от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 километров.

Дмитрий Смирнов

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