Армия РФ ударила по заброшенной промзоне под Днепром – фото

Российская армия разбомбила заброшенную промзону под Днепром. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, "прилет" был в 08:45 в бывший завод в Синельниковском районе.

"Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", – написал Резниченко.

Марк Сировой

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