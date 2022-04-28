Армия РФ ударила по заброшенной промзоне под Днепром – фото
28.04.2022, 09:33
Удар армии РФ по старой промзоне под Днепром (фото - Валентин Резниченко, Telegram)
Российская армия разбомбила заброшенную промзону под Днепром. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.
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По его словам, "прилет" был в 08:45 в бывший завод в Синельниковском районе.
"Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", – написал Резниченко.
- Вчера армия РФ повторно ударила ракетами по мосту через Днестровский лиман, мост полностью разрушен.
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