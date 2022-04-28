UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия РФ ударила по заброшенной промзоне под Днепром – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 09:33
Армия РФ ударила по заброшенной промзоне под Днепром – фото - Фото
Удар армии РФ по старой промзоне под Днепром (фото - Валентин Резниченко, Telegram)

Российская армия разбомбила заброшенную промзону под Днепром. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, "прилет" был в 08:45 в бывший завод в Синельниковском районе.

"Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", – написал Резниченко.

Армия РФ ударила по заброшенной промзоне под Днепром – фото

Армия РФ ударила по заброшенной промзоне под Днепром – фото

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
завод днепр ракета армия рф промзона синельниковский район
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 