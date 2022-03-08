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Атака врага в Харьковской области. Четверо погибших. Сводка в сутки

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 08:30
Атака врага в Харьковской области. Четверо погибших. Сводка в сутки - Фото
Фото: ГСЧС

За минувшие сутки в Харьковской области спасатели 40 раз выезжали тушить пожары из-за вражеских обстрелов, сообщили в областном ГСЧС.

Под завалами обнаружили тела четверых погибших. Окончательную информацию о погибших и пострадавших уточняют.

Атака врага в Харьковской области. Четверо погибших. Сводка в сутки

В эти сутки российские военные проводили обстрелы и воздушные бомбардировки, жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области.

Атака врага в Харьковской области. Четверо погибших. Сводка в сутки

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.

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