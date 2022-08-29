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Авария на водозаборе. Николаев полностью остался без воды – водоканал

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 11:50
Авария на водозаборе. Николаев полностью остался без воды – водоканал - Фото
Фото: Суспильне

В Николаеве из-за аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана полностью прекратили подачу воды. Об этом сообщает Николаевводоканал.

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"Скорее всего, на ремонт уйдет не один день", – сообщают в водоканале. 

Специалисты водоканалу отметили, что авария на водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла не в результате боевых действий,

"Сделаем все возможное, чтобы поскорее восстановить водоснабжение", – говорится в сообщении.

  • 12 апреля централизованное водоснабжение в городе прекратилось из-за повреждения оккупантами водопровода, который поставлял воду из Херсонской области.
  • С 13 мая возобновилось водоснабжение воды из Днепро-Бугского лимана.
  • Виталий Ким сообщал, что Кабмин выделил для Николаева по программе "Питьевая вода" 56 млн грн, которые уже частично потрачено на обустройство скважин.

Читайте также: Обстрелы Николаева и области. Повреждены инфраструктура порта, частные дома, есть погибший

Наталия Фреик
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водоснабжение Николаев
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