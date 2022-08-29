Авария на водозаборе. Николаев полностью остался без воды – водоканал

В Николаеве из-за аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана полностью прекратили подачу воды. Об этом сообщает Николаевводоканал.

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"Скорее всего, на ремонт уйдет не один день", – сообщают в водоканале.

Специалисты водоканалу отметили, что авария на водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла не в результате боевых действий,

"Сделаем все возможное, чтобы поскорее восстановить водоснабжение", – говорится в сообщении.

12 апреля централизованное водоснабжение в городе прекратилось из-за повреждения оккупантами водопровода, который поставлял воду из Херсонской области.

С 13 мая возобновилось водоснабжение воды из Днепро-Бугского лимана.

Виталий Ким сообщал, что Кабмин выделил для Николаева по программе "Питьевая вода" 56 млн грн, которые уже частично потрачено на обустройство скважин.

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Наталия Фреик

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