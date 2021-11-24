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Автофиксация нарушений ПДД. С 26 ноября заработает еще 10 камер: адреса, карта

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 21:39
Автофиксация нарушений ПДД. С 26 ноября заработает еще 10 камер: адреса, карта - Фото
Фото: Патрульная полиция

На дорогах Украины заработают еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Приборы фиксации правонарушений, контролирующие соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме заработают с 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей.

Новые камеры типа Каскад будут установлены по таким адресам:

Запорожье

- ул. Немировича-Данченко, 73, камера направлена в сторону ул. Лермонтова

Львов

-  просп. Святого Иоанна Павла II, 35, камера направлена в сторону просп. Червоной Калины

-  ул. Княгини Ольги, 100-К, камера направлена в сторону ул. Владимира Великого

Тернополь

-  просп. Степана Бандеры, 90, камера направлена в сторону ул. Евгения Коновальца

Донецкая область

-  на 36 км+492 автодороги Н-20, камера направлена в сторону г. Константиновка

Николаевская область

-  на 139 км+684 автодороги М-14, камера направлена в сторону с. Константиновка

-  на 200 км+036 автодороги Н-24, камера направлена в сторону г. Николаев

Ровенская область

-  на 394 км+318 автодороги М-06, камера направлена в сторону г. Львов

-  на 328 км+826 автодороги М-06, камера направлена в сторону г. Киев

Харьковская область

-  на 49 км+934 автодороги Р-46, камера направлена в сторону ул. Шевченко г. Богодухов.

Как отмечают в полиции, с 26 ноября автоматически фиксировать правонарушения будут 246 камер, расположенных в 24 городах и 15 областях.

Прошлый раунд внедрения камер на дорогах прошел 5 ноября.

  • 1 июня 2020 года в Украине внедрили первые регистраторы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.
  • Спустя год в МВД сообщили, что за этот период на основании данных с камер собрано более 259 млн грн штрафов, а количество смертей на дорогах уменьшилось на 17%.
  • В министерстве анонсировали до 2024-го введение в эксплуатацию 550 камер.
Наталия Медведева
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пдд патрульная полиция камера видеофиксации
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