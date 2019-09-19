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Баканов представил нового главу СБУ в Николаевской области

Баканов представил нового главу СБУ в Николаевской области - Фото
Виталий Герсак (скриншот)
19.09.2019, 11:59

Виталий Герсак возглавит региональное управление Службы безопасности Украины в Николаевской области

19 сентября в Николаеве глава Службы безопасности Украины Иван Баканов представил нового начальника СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. 

Виталий Анатольевич Герсак родился в городе Немиров Винницкой области в 1983 году. Занимался боксом - участвовал в региональных и международных соревнованиях.

Карьеру в правоохранительных органах начал в 2003 году с работы в подразделениях Винницкого уголовного розыска.

Как сообщает издание НикВести, в 2011 году Виталий Герсак занимал должность начальника сектора уголовного розыска Линейного отдела станции Киев-Пассажирский УМВД Украины.

До этого, в 2010 году, он работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью ГУ УМВД Киевской области. В конце 2011 года Виталию Герсаку присвоили звание майора.

После работы в органах МВД, Виталий Герсак перешел на работу в Службу безопасности Украины, также служил в Службе внешней разведки.

  • 17 июля в аэропорту Николаева между президентом Владимиром Зеленским и бывшим и.о. председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеславом Бонем произошла перепалка. Президент отчитал Боня и заявил, что Николаев - "бандитский город". 
  • 11 сентября Зеленский назначил Герсака главой СБУ в Николаевской области. 
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сбу Иван Баканов виталий герсак
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