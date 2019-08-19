Зеленский уволил главу Николаевской ОГА

17 июля в аэропорту Николаева между Зеленским и Бонем произошла перепалка. Президент отчитал и.о. главы ОГА и заявил, что Николаев - "бандитский город". В ответ Боня сказал, что вообще не планировал работать в команде с новой властью. На это Зеленский ему написать заявление об увольнении. Боня заявил, что готов это сделать "хоть сегодня".