Зеленский уволил главу Николаевской ОГА

Президент Владимир Зеленский освободил Вячеслава Боня от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации.
Об этом говорится в распоряжении главы государства №603 / 2019 от 19 августа 2019 года.
"Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - говорится в документе.
17 июля в аэропорту Николаева между Зеленским и Бонем произошла перепалка. Президент отчитал и.о. главы ОГА и заявил, что Николаев - "бандитский город". В ответ Боня сказал, что вообще не планировал работать в команде с новой властью. На это Зеленский ему написать заявление об увольнении. Боня заявил, что готов это сделать "хоть сегодня".
Зеленский не раз требовал от представителей власти уйти в отставку, и даже заключал с ними пари "на увольнение".
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