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Зеленский уволил главу Николаевской ОГА

Зеленский уволил главу Николаевской ОГА - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
19.08.2019, 20:27

Вячеслав Бонь временно исполнял обязанности председателя облгосадминистрации

Президент Владимир Зеленский освободил Вячеслава Боня от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации.

Об этом говорится в распоряжении главы государства №603 / 2019 от 19 августа 2019 года.

"Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - говорится в документе.

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Владимир Зеленский николаевская ога вячеслав бонь
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