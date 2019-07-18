Зеленский заключил очередное пари. Цена прежняя - отставка: видео

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Президент Владимир Зеленский заключил очередное пари. На этот раз с генеральным директором "Укргидроэнерго" Игорем Сиротой, который пообещал написать заявление об увольнении, если ремонтные работы автомобильного переезда на Днепровской ГЭС в Запорожье не будут окончены до 15 октября. Видео с моментом заключения пари опубликовал Офис президента в Twitter.

Зеленский поинтересовался у Сироты, может ли тот закончить ремонт до 15 сентября, на что гендиректор "Укргидроэнерго" ответил отрицательно, сославшись на технологические параметры и подчеркнув, что 15 октября - это оптимальный дедлайн.

Глава государства пообещал приехать 15 октября и проверить результат ремонтных работ.

В четверг, 18 июля, Зеленский прибыл в Запорожскую область с однодневной рабочей поездкой.

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