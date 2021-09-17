Без 80% вакцинации учителей школы в Киевской области закроют, онлайн-обучения не будет

Онлайн-обучения в школах Киевской области при введении карантина не будет. Об этом заявил глава Киевского областной госадминистрации Василий Володин, сообщает пресс-служба Киевской ОГА. Школы, где вакцинированы от коронавируса менее 80% персонала, просто закроют.

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Во время рабочей поездки в Вишневое Володин на встрече с коллективом лицея Идеал заявил, что в этом году школы получат возможность работать даже при усилении карантина, но только при условии вакцинации не менее 80% персонала.

Володин отметил, что в лицее вакцинированы 61% сотрудников, и если до 20 сентября не будет достигнут уровень в 80%, школу закроют.

"Онлайна больше не будет", – заявил Володин. Он отметил, что такие меры являются вынужденными из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Денис Юдин

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