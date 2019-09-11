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Без паники. Небо Одессы защищают четыре истребителя ВСУ

Без паники. Небо Одессы защищают четыре истребителя ВСУ - Фото
Фото: dumskaya.net
11.09.2019, 08:08

В командовании Юг отметили, что в нормальной учебной обстановке взлетает один-два Су-27

Небо Одессы защищают уже четыре истребителя Су-27 Воздушных сил Украины, ранее их было всего два. Об этом сообщает Думская.

"Хорошо понимаю, что некоторые жители, особенно дети, могут испугаться резких звуков при взлете наших самолетов, но бояться этого не стоит. Учения проходят у нас не каждый день, мы стараемся объяснять людям, что без таких взлетов защита нашего города с воздуха невозможна", - отметил представитель штаба командования Юг.

Военные уточнили что в нормальной учебной обстановке взлетает один, максимум два самолета.

"Да, сейчас на защите Одессы и всей Одесской области находится четыре Су-27. Взлететь все сразу они могут только в случае массированной атаки врага. Надо понимать, что наша страна воюет, поэтому мы должны быть готовы к нападению, именно ради защиты нашего региона на Школьном (аэродроме, - ред.) базируются истребители", - объяснил представитель командования.

  • 13 апреля в Одессу прибыли американские боевые машины Hummer, которые будут направлены в подразделения Вооруженных Сил Украины.
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ВСУ одесса су-27
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