Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Блокада российского угля во Львовской области. Реакция облсовета

Блокада российского угля во Львовской области. Реакция облсовета - Фото
Фото: lvivoblrada.gov.ua
24.09.2019, 16:35

Львовский облсовет требует от МВД расследовать разгон блокады в Сосновке

Львовский облсовет требует провести служебное расследование действий правоохранителей во время блокады российского угля в Сосновке. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

64 депутата Львовского облсовета проголосовали за обращение к президенту, министру внутренних дел и начальнику Нацполиции.

Депутаты осудили действия сотрудников правоохранительных органов и обращаются к министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Нацполиции Сергею Князеву с требованием немедленно провести служебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, установить виновных и привлечь их к ответственности, а также на время расследования отстранить от занимаемой должности начальника Главного управления Нацолиции во Львовской области - начальника криминальной полиции Василия Виконского.

В облсовете напомнили, что 10 сентября на железнодорожную станцию ​​Селец-Завоне Сосновки прибыли 113 вагонов, загруженных российским углем. 21 сентября 2019 Национальная полиция разогнала активистов, которые блокировали железнодорожные вагоны с российским углем в Сосновке.

"Имело место необоснованное применение силы к мирным протестующим, среди которых были волонтеры, участники АТО, шахтеры и местные жители", - уточнили в пресс-службе.

  • 24 сентября группа протестующих ворвалась на совещание во Львовской ОГА с требованием отставки Виконского
Напишите нам
арсен аваков сергей князев львовский облсовет российский уголь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 