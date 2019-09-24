Блокада российского угля во Львовской области. Реакция облсовета

Фото: lvivoblrada.gov.ua

Львовский облсовет требует провести служебное расследование действий правоохранителей во время блокады российского угля в Сосновке. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

64 депутата Львовского облсовета проголосовали за обращение к президенту, министру внутренних дел и начальнику Нацполиции.

Депутаты осудили действия сотрудников правоохранительных органов и обращаются к министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Нацполиции Сергею Князеву с требованием немедленно провести служебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, установить виновных и привлечь их к ответственности, а также на время расследования отстранить от занимаемой должности начальника Главного управления Нацолиции во Львовской области - начальника криминальной полиции Василия Виконского.

В облсовете напомнили, что 10 сентября на железнодорожную станцию ​​Селец-Завоне Сосновки прибыли 113 вагонов, загруженных российским углем. 21 сентября 2019 Национальная полиция разогнала активистов, которые блокировали железнодорожные вагоны с российским углем в Сосновке.

"Имело место необоснованное применение силы к мирным протестующим, среди которых были волонтеры, участники АТО, шахтеры и местные жители", - уточнили в пресс-службе.