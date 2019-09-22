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Браконьеры напали на сотрудников национального парка под Одессой

Браконьеры напали на сотрудников национального парка под Одессой - Фото
Тузловские лиманы (фото - Національний природний парк "Тузлівські лимани"/Facebook)
22.09.2019, 12:16

Директор парка жалуется, что полиция в таких случаях лишь открывает производства, однако не расследует их

В ночь на 22 сентября люди, незаконно добывающие кефаль на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области, напали на работников парка. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора  парка Ирина Выхристюк в Facebook.

Глава исследовательского департамента парка Иван Русев в Facebook написал, что браконьеры избивали службу госохраны парка, пока их "коллеги" по ремеслу изымали тонны кефали из лимана. При этом, пишет Русев, нападавшие вырывали из рук работников парка камеры, чтоб те не смогли зафиксировать правонарушения.

По словам Русева, ситуация произошла при попустительстве сотрудников пограничной службы, которые якобы были свидетелями инцидента.

Выхристюк жалуется, что полиция в таких случаях лишь открывает производства, однако не расследует их.

LIGA.net пыталась выяснить детали происшествия в отделе коммуникации полиции Одесской области, однако там пока не ответили ни на телефонный звонок, ни на письменный запрос.

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Тузловские лиманы браконьер национальный парк одесса Лиман татрбунары
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