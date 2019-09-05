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В Мезинском парке археологи нашли уникальные артефакты: фото

В Мезинском парке археологи нашли уникальные артефакты: фото - Фото
Бронзовая цепочка (фото - https://facebook.com/allisscorp)
05.09.2019, 10:27

Раскопки проводились в августе этого года

Во время исследования городища Свердловское-1 (территория Мезинского национального природного парка) археологическая экспедиция Национального университета "Черниговский коллегиум им. Т.Г. Шевченко" нашли артефакты различных периодов. Об этом в Facebook сообщила руководитель экспедиции, доцент института истории, этнологии и правоведения Елена Черненко.

"В результате работ удалось получить исключительно интересные и разнообразные материалы, иллюстрирующие различные периоды истории Подесенья - от эпохи бронзы к эпохе образования Древней Руси. Среди находок выделяются бронзовая цепочка и подвеска-лунницах с выемчатой эмалью III-IV ст. н.э., а также комплекс социально престижных вещей (украшения, предметы вооружения), которые входили в состав инвентаря жилой постройки роменской археологической культуры (конец I - начало II тыс. н.э.)", - отметила Черненко.

Амулет из клыка медведя (фото- facebook.com/allisscorp)

По ее словам, финальному периоду существования жилья соответствует находка арабской монеты-дирхема 899 года, чеканка.

Фото: facebook.com/allisscorp

"В сумме комплекс сооружения демонстрирует очень важный период в истории региона Чернигов-Северщины - время включения в административную систему древнерусского государства", - уточнила Черненко.

Раскопки проводились в августе текущего года.

  • 13 августа под Котельвой в Полтавской области археологи нашли золото скифов и их оружие.

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фото раскопки Мезинский парк Елена Черненко
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