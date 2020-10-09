Черниговская область. СБУ разоблачила группировку на попытке создания "горсовета" – фото

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения

В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении организованной группировки, которая пыталась сформировать в Прилуках так называемый альтернативный орган местного самоуправления для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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По данным следствия, в состав группировки входили девять местных жителей, а для "легализации" фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав "горсовета".

Для этого организаторы группы создали собственную страницу в одной из соцсетей, где размещали информацию с призывами граждан присоединяться.

В СБУ уточнили, что агитаторы планировали "расформировать" местные органы госвласти и местного самоуправления на территории города.

"Для этого они распространили информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии", – подчеркнули в СБУ.

При обысках правоохранители обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти) Уголовного кодекса продолжается досудебное расследование для установления других лиц, причастных к деятельности группировки.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

12 сентября сообщалось, что задержан агент ФСБ России, который готовил диверсию в Ровенской области, заявила пресс-служба СБУ.

Арина Толина

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