СБУ: Агент ФСБ задержан при попытке совершить диверсию – видео

Следствие утверждает, что житель Одесской области с мая установил контакт с кадровым сотрудником российской спецслужбы

Задержан агент ФСБ России, который готовил диверсию в Ровенской области, заявила пресс-служба СБУ.

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Подозреваемого разоблачила контрразведка СБУ, утверждают в ведомстве. По версии следствия, контакт с кадровым сотрудником ФСБ житель Одесской области установил в мае 2020 года.

Подозреваемый, считают в спецслужбе, предложил ФСБ услуги по совершению убийств украинских военных, участвующих в ООС. Также он передавал стране-агрессору информацию военного характера.

По данным СБУ, в сентябре 2020 года он получил от ФСБ задание совершить диверсию на одном из объектов Ровнооблводоканала. Офис генпрокурора утверждает, что попытку совершить диверсию подозреваемый предпринял 12 сентября.

Контрразведчики задержали подозреваемого непосредственно после того, как он заложил взрывное устройство, говорится в сообщении СБУ.

Задержанному готовится уведомление о подозрении по статьям о государственной измене и диверсии.

19 марта контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при передаче секретных данных.

14 апреля по подозрению в госизмене СБУ задержала собственного генерала.

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Денис Юдин

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