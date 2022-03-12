Черниговская область. ВСУ освободили два населенных пункта, сдерживают продвижение к Киеву

Украинские войска освободили два населенных пункта в Черниговской области и сдерживают наступление врага на Киев. Об этом сообщает в Facebook оперативное командование Север.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что в Черниговской области идут ожесточенные бои. Одно из подразделений командования освободило два населенных пункта, не дало врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева.

Также было захвачено более 10 единиц трофейной техники.

В командовании не уточняют, какие именно населенные пункты были освобождены. LIGA.net направила запрос с просьбой это уточнить.

Читайте также: Украинские силы сбили два российских вертолета над Скадовском: один пилот выжил – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.