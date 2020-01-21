Днепр. Полицейского задержали на взятке 50 000 грн: фото

Фото: npu.gov.ua

В Днепре полицейского задержали на получении 50 000 грн взятки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Взятку сотрудник полиции требовал у 41-летнего местного жителя за непривлечение к ответственности за хранение наркотиков. После получения неправомерной выгоды подозреваемого задержали, деньги изъяли в качестве вещественных доказательств.

Фото: npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

Оперативники установили, что к коррупционным действиям причастен 28-летний оперуполномоченный управления стратегических расследований в Днепропетровской области.

"Задокументирован факт вымогательства у заявителя $5000, однако впоследствии злоумышленник согласился уменьшить сумму до 50 000 грн", - уточнили в пресс-службе.

Следователи ГБР объявили ему о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса. Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.