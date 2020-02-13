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Днепр. Возле порта самовольно построили элеватор: фото

Днепр. Возле порта самовольно построили элеватор: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua
13.02.2020, 14:23

По данным СБУ, нелегальный оборот элеватора составил почти 90 млн грн

В Днепропетровской области СБУ разоблачила деятельность организованной группы, которая проводила незаконные операции по приобретению, хранению и экспорта агропродукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, несколько коммерсантов без какой-либо разрешительной документации построили элеватор вблизи речного порта одного из городов региона.

Фото: ssu.gov.ua

Его мощности были рассчитаны для приема, хранения и просушки в 5000 тонн сельхозкультур в месяц. Нелегальный оборот элеватора составил почти 90 млн грн, в результате чего государство не получило 20 млн грн налогов.

В СБУ уточнили, что участники группы принимали от местных фермеров зерно за наличные, без оформления документов и соответственно без уплаты налогов.

Хранение культур осуществляли с нарушением санитарных норм. На зерновые оформляли фиктивную документацию, а грузы переправляли на речных баржах в украинские морские порта для продажи зерна за границу.

По данным СБУ, хозяйственная деятельность элеватора осуществлялась через ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и не отражалась в одном официальном отчете.

Во время обысков по месту расположения нелегального агротерминала правоохранители обнаружили документацию и черновые записи.

Фото: ssu.gov.ua

Имущественный комплекс элеватора и другие товарно-материальные ценности изъяты.

  • 27 января СБУ прекратила незаконную деятельность представителей частной детективной фирмы, которые оказывали услуги по негласному прослушиванию пользователей смартфонов.
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