Днепр. СБУ разоблачила частных детективов на прослушке смартфонов

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СБУ прекратила незаконную деятельность представителей частной детективной фирмы, которые оказывали услуги по негласному прослушиванию пользователей смартфонов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники предоставляли "услуги" по сканированию электронной переписки в мессенджерах, осуществляли сбор информации с ограниченным доступом в отношении физических и юрлиц.

Задокументирован факт установления ими программного обеспечения, содержащего признаки специального технического средства негласного получения информации, к смартфону одного из объектов "наблюдения".

По экспертным оценкам, обнаруженное СБУ оборудование позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, получать несанкционированный доступ к информации, хранимой и обрабатываемой в терминале мобильной связи, контролировать электронную переписку в мессенджерах.

Наблюдение за каждым "клиентом" было оценено в $3000.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли носители информации с детализированными данными телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведениями, содержащих банковскую тайну, персональные данные объектов "наблюдения".

Устанавливаются должностные лица банковских учреждений и правоохранительных органов, которые способствовали незаконному получению сведений о "клиентах", а также заказчики. Начато уголовное производство по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса.

После проведения техэкспертиз будет принято решение об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.