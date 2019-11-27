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Днепропетровская область. 9 000 жителей остались без тепла и воды

Днепропетровская область. 9 000 жителей остались без тепла и воды - Фото
Фото: depositphotos.com
27.11.2019, 12:59

Техническую воду со скважины местные жители пить не могут

Более 9 000 жителей  в поселках Гвардейское и Черкасское Днепропетровской области остались без воды и отопления. Об этом сообщают местные СМИ.

Техническую воду со скважины местные жители пить не могут, поскольку в ней большое количество железа. 

Водоснабжение есть только в детском саду и школе поселка Гвардейское. Вопрос с отоплением так и не решен. Совсем недавно школу отапливали по несколько часов в день, а вчера отопление отключили полностью.

"У нас в школе учится 450 детей. Сейчас абсолютно все находятся на дистанционном обучении, самостоятельно изучая материал дома. Школьники приходят, берут задание на дом, и все усваивают сами. Детям сложно будет учиться, когда в голове одна мысль о том, что очень холодно. В холле школы +4 градуса, в кабинетах - +6, +10", - отметила заместитель директора общеобразовательной школы в Гвардейском.

По ее словам, школа не приспособлена для того, чтобы в ней включать обогреватели: проводка слишком старая. 

  • 27 ноября сообщалось, что жители нескольких многоквартирных домов 13-го микрорайона Черноморска Одесской области более двух дней остаются без тепла и света,

  

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вода отопление Гвардейское Черкасское
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