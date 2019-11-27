Жители микрорайона Черноморска остались без света и тепла: видео

Жители нескольких многоквартирных домов 13-го микрорайона Черноморска Одесской области более двух дней остаются без тепла и света, они пришли 26 ноября ночевать в мэрию. Об этом сообщает Думская.

Проблемы с отоплением в новострое на Парусной, 18 возникают ежегодно.

По данным издания, четыре года назад компания Стройтехснаб сдала жилой комплекс в эксплуатацию в недостроенном состоянии. Там отсутствовали все коммуникации, окна, двери, лифты и даже части фасада.

Жители говорят, что в квартирах +8 градусов.

"Из-за отсутствия отопления не выдерживают электросети. Дом на Парусной, 18 двое суток без электроснабжения", - отметила Анастасия Станиславская.

Люди пришли в горсовет с детьми, они делали уроки, ели и делали ингаляцию прямо в мэрии.

Горожане жалуются, что ситуация вообще стала тупиковой, мэр их так и не принял.

Фото: dumskaya.net