Дожди в Харькове побили 139-летний рекорд: синоптики объяснили причину явления

Дожди в Харькове и области побили 139-летний рекорд, а синоптики прогнозируют, что сегодня осадки продолжат выпадать

Дожди, которые начались в Харькове и области вчера вечером и шли всю ночь, побили 139-летний рекорд. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм осадков, что является абсолютным суточным максимумом. Предыдущий рекорд был установлен в июле 1881 года и составлял 83 мм. По области за ночь больше всего дождя выпало на метеостанции Слобожанское - 104 мм.

В ведомстве отметили, что поскольку существует вероятность, что днем 14 июля дождь продолжится, то суммарное количество осадков к концу дня может увеличиться: "Для лесостепной зоны такие интенсивные осадки являются редким явлением".

"Причиной таких осадков стало прохождение через территорию области волны на холодном фронте, за счет чего развилась интенсивная конвекция. Поскольку воздушные течения на высотах были очень слабыми, то зона осадков стояла почти недвижимо над центральными районами области", - заявили синоптики.

14 июля сообщалось, что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.

Владислав Сердюк

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