На Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено – фото

Из-за сильного ливня, который начался в Харькове вчера вечером и шел всю ночь, подтопленными оказались некоторые улицы города, движение транспорта на них затруднено. Об этом сообщает АТН.

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Отмечается, что ночью вода стояла на крупных артериях: проспекте Гагарина, Науки, улицах Шевченко и Пушкинской.

Сейчас подтоплены улицы в районе крупного рынка Барабашово, Студенческая, Одесская, Шишковская и ряд торговых центров, передает источник. По рынку Барабашово кто-то перемещается на надувном фламинго.

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В районе Горбатого моста на дорогу намыло брусчатку и грязь. Не едут трамваи 5 и 8 в сторону Одесской и троллейбусы в сторону Гагарина (перекрёсток возле Взлетающего дракона).

7 июля Одессу накрыл ураган , пострадали два человека.

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Фото - АТН и Харьков 1654/Facebook; видео - Харьков 1654/Facebook