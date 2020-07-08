Вчера Одессу накрыл ураган: есть пострадавшие - фото

Двух пострадавших госпитализировали в больницу

В Одессе в результате урагана 7 июля пострадали два человека. Об этом сообщает Думская.

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Их госпитализировали в больницу №11. В реанимации находится 44-летний мужчина. Его состояние тяжелое: политравма, переломы ребер, голени. Еще один пострадавший - 62-летний мужчина - в хирургии, у него перелом ребер.

По данным муниципального департамента городского хозяйства, сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, коммунальщики уже распилили и вывезли 42 из них.

Фото: dumskaya.net

Сотрудники КП Одесгорэлектротранс ликвидировали 22 обрыва контактной сети. В настоящее время городской электротранспорт работает в штатном режиме.

Фото: dumskaya.net

розовые дожди, местами шквалы и град вероятны на Левобережье Украины, периодические дожди пройдут в западных областях Украины. 8 июля сообщалось , что г

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Арина Толина

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