UA

Вчера Одессу накрыл ураган: есть пострадавшие - фото

08.07.2020, 12:15
Вчера Одессу накрыл ураган: есть пострадавшие - фото - Фото
Фото: dumskaya.net

Двух пострадавших госпитализировали в больницу

В Одессе в результате урагана 7 июля пострадали два человека. Об этом сообщает Думская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Их госпитализировали в больницу №11. В реанимации находится 44-летний мужчина. Его состояние тяжелое: политравма, переломы ребер, голени. Еще один пострадавший - 62-летний мужчина - в хирургии, у него перелом ребер.

По данным муниципального департамента городского хозяйства, сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, коммунальщики уже распилили и вывезли 42 из них.

Ураган в Одессе

 Фото: dumskaya.net

Сотрудники КП Одесгорэлектротранс ликвидировали 22 обрыва контактной сети. В настоящее время городской электротранспорт работает в штатном режиме.

Ураган в Одессе 7 июля

 Фото: dumskaya.net

  • 8 июля сообщалось, что грозовые дожди, местами шквалы и град вероятны на Левобережье Украины, периодические дожди пройдут в западных областях Украины.

Читайте также: Разбор. "Это не страшилки". Смерчи, град и шквалы в Украине. Что дальше? Спойлер - только хуже

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
одесса ураган фото пострадавшие

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Герои карантинного времени

Герои карантинного времени
 