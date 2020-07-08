Грозы, шквалы и ослабление жары: какой будет погода - карта

По прогнозам Укргидрометцентра, дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины будет 9-10 июля

В Украине 8 июля атмосферный фронт переместится в восточном направлении, что повлечет за собой осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

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"Грозовые дожди, местами шквалы и град вероятны на Левобережье Украины, периодические дожди пройдут в западных областях Украины. Главная новость дня - снижение температуры воздуха, ослабление жары", - отметила Диденко.

Карта погоды на 8 июля (фото - meteo.gov.ua)

По ее словам, днем в среду ожидается + 20, + 26 градусов, на западе + 18, + 24 градуса, на юге, на востоке, Днепропетровской области + 26, + 30 градусов.

В Луганской и Донецкой областях воздух прогреется до +33 градусов, в столице +22, +23 градуса.

"Дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины будет 9-10 июля. Ветер в Украине в среду северо-западный, умеренный, при грозах порывистый", - уточнила Диденко.

Карпатском регионе ожидается подъем уровня воды в реках. 7 июля сообщалось , что в

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Арина Толина

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