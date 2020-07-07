На западе Украины объявили штормовое предупреждение: реки могут выйти из берегов

На Западе Украины объявлено штормовое предупреждение. Пострадать могут Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Волынская области

На 7-8 июля в западных и северо-западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Карпатском регионе ожидается подъем уровня воды (по сравнению с уровнем на 08:00 6 июля):

- на реках бассейнов Прута и Сирета на 0,2-0,7 м;

- на реках Закарпатья на 0,3-1,0 м, на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды на 0,5-1,0 м;

- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,5 - 1,5 м, местами до 2 м, возможен выход воды на заводь.

В этих регионах также возможны склоновые потоки, которые могут подтопить низинные места и населенные пункты. В горах есть вероятность образования локальных селевых потоков и оползней. В ведомстве просят не ходить в горы в эти дни.

В низинной местности Львовской области, у села Луки Самборского района, возможно начальное подтопление приречных построек и зданий у реки Стрвяж.

Ожидается непогода и в Волынской области. 7-9 июля при прогнозируемом повышении уровня воды на 1-5 см в стуки будет происходить затопление в районе села Речица. Из-за поднятия уровня воды в Выжевке возможно затопление приусадебных участков в Ратновском и Старовыжевском районах.

С 20 июня на западе Украины, преимущественно в Ивано-Франковской области, прошли сильнейшие ливни. Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах.

По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений.

и 1850 м береговых укреплений. 28 июня Папа Франциск призвал молиться за пострадавших от наводнения украинцев.

Читайте также: На западе Украины наводнения уничтожили 22 000 приусадебных хозяйств - Аваков

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.