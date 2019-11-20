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Донбасс. На шахте произошел пожар: добычу угля остановили - фото

Донбасс. На шахте произошел пожар: добычу угля остановили - фото - Фото
Фото: dsns.gov.ua
20.11.2019, 13:49

Жертв и пострадавших в результате пожара нет

На шахте Северная ГП Торекцуголь Донецкой области сегодня произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели выяснили, что горение было на кровле административного здания на площади 1500 квадратных метров. "Все работы на предприятии остановили, добыча угля не ведется, под землей горняков нет", - отметили в пресс-службе.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Пожар локализовали в 07:45, ликвидировали в 10:16. 

Фото: dsns.gov.ua

Причина пожара устанавливается.

  • 28 октября в Донецкой области на территории шахты Белозерская в здании электроцеха загорелась крыша.
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пожар фото шахта Северная
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