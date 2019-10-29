Пожар на шахте в Донецкой области: спасены более 200 шахтеров

28 октября в Донецкой области на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха загорелась крыша. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар ликвидировали, жертв и пострадавших нет.
"В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность были подняты 233 горняков", - заявляют в пресс-службе.
К тушению огня привлекались четыре единицы техники и 18 человек личного состава.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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