Пожар на шахте в Донецкой области: спасены более 200 шахтеров

Пожар на шахте (Фото 2 - ГСЧС)

28 октября в Донецкой области на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха загорелась крыша. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар ликвидировали, жертв и пострадавших нет.

"В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность были подняты 233 горняков", - заявляют в пресс-службе.

К тушению огня привлекались четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о пожаре на шахте в Торецке.

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