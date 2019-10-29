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Пожар на шахте в Донецкой области: спасены более 200 шахтеров

Пожар на шахте в Донецкой области: спасены более 200 шахтеров - Фото
Пожар на шахте (Фото 2 - ГСЧС)
29.10.2019, 09:30

Из-за пожара на поверхность подняли 233 шахтеров

28 октября в Донецкой области на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха загорелась крыша. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар ликвидировали, жертв и пострадавших нет. 

"В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность были подняты 233 горняков", - заявляют в пресс-службе. 

К тушению огня привлекались четыре единицы техники и 18 человек личного состава. 

Причина возникновения пожара устанавливается.

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