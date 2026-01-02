ДТЭК показала последствия ударов энергообъектов в Одессе, атакованных в новогоднюю ночь – видео

Последствия атаки на энергетический объект в Одесской области (Иллюстративное фото: ДТЭК / Facebook)

Компания ДТЭК показала разрушения энергетических объектов в Одесской области, которые были атакованы российскими оккупантами вечером 31 декабря. Компания поделилась видео в Facebook.

"В ночь на 31 декабря враг разрушил два энергетических объекта ДТЭК Одесские электросети, которые питают дома части жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы. Последствия атаки – колоссальные", – говорится в сообщении.

В канун Нового года спасатели потушили пожар на подстанциях. После получения разрешения от военных энергетики приступили к работе.

Для восстановления электроснабжения ремонтные бригады работали даже в новогоднюю ночь. Энергетики разбирали завалы, осматривали оборудование, заказывали запчасти.

За последние трое суток удалось частично восстановить электроснабжение. Однако одновременно подключить все дома технически невозможно, сообщили в ДТЭК.

"Напоминаем: на территории Одесской области графики стабилизационных отключений не применяются. Однако возможны сетевые ограничения в Одесском районе области, в частности в Одессе. Это вынужденные аварийные отключения электроэнергии в случае резкого роста потребления электроэнергии, чтобы не допустить перегрузки поврежденного после вражеских атак оборудования", – добавили в компании.