Два человека погибли от гранаты в Запорожской области

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ЧДва человека в селе Лежино Запорожской области погибли в результате взрыва гранаты. Об этом сообщила Нацполиция области.

19 января около 10:30 в Запорожское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Лежино обнаружены трупы двух мужчин. Полицейские обнаружили трупы хозяина квартиры и его гостя, мужчин 1981 года рождения, с осколочными ранениями тел.

Сотрудники полиции изъяли металлические обломки корпуса гранаты Ф-1, рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение исследования в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Установлено, что во время употребления спиртных напитков в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв, в результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия.

Открыто уголовное производство с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

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