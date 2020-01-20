Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Два человека погибли от гранаты в Запорожской области

Два человека погибли от гранаты в Запорожской области - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
20.01.2020, 14:48

Мужчины выпивали и случайно подорвали себя

ЧДва человека в селе Лежино Запорожской области погибли в результате взрыва гранаты. Об этом сообщила Нацполиция области. 

19 января около 10:30 в Запорожское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Лежино обнаружены трупы двух мужчин. Полицейские обнаружили трупы хозяина квартиры и его гостя, мужчин 1981 года рождения, с осколочными ранениями тел.

Сотрудники полиции изъяли металлические обломки корпуса гранаты Ф-1, рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение исследования в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Установлено, что во время употребления спиртных напитков в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв, в результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия.

Открыто уголовное производство с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

Читайте также: Децентрализация Зеленского. Что это такое и как будет выглядеть

Напишите нам
граната взрыв гибель запорожская область
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 