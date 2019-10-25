В Киеве взорвали гранату на рынке: фото, видео

Около часу ночи 25 октября в Киеве на одном из рынков Троещины неизвестный взорвал гранату. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным правоохранителей, мужчина, проходя между рядами киосков, бросил неизвестный предмет, который сразу же взорвался. После этого он убежал.

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В результате происшествия никто не пострадал. Были повреждены фасады трех магазинов.

Полицейские изъяли на месте происшествия остатки взрывчатки. По предварительной информации, это фрагменты гранаты Ф-1.

Правоохранители открыли уголовные дела по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) и ч. 1. ст. 263 (незаконное поведение с оружием). Полицейские продолжают поиски мужчины, который взорвал гранату.

22 октября сообщалось, что в центре Киева около 23:00 произошел взрыв на улице Пушкинской, 34. Погибли два человека, одна прохожая была ранена. Один из них - ветеран АТО.

сообщалось, Подробности происшествия читайте здесь.

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Видео, фото: Информатор