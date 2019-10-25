В Киеве взорвали гранату на рынке: фото, видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В результате происшествия никто не пострадал

Около часу ночи 25 октября в Киеве на одном из рынков Троещины неизвестный взорвал гранату. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным правоохранителей, мужчина, проходя между рядами киосков, бросил неизвестный предмет, который сразу же взорвался. После этого он убежал.

Читайте также: Взрыв гранаты в центре Киева: появилось видео с другого ракурса

В результате происшествия никто не пострадал. Были повреждены фасады трех магазинов.

Полицейские изъяли на месте происшествия остатки взрывчатки. По предварительной информации, это фрагменты гранаты Ф-1.

Правоохранители открыли уголовные дела по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) и ч. 1. ст. 263 (незаконное поведение с оружием). Полицейские продолжают поиски мужчины, который взорвал гранату.

  • 22 октября сообщалось, что в центре Киева около 23:00 произошел взрыв на улице Пушкинской, 34. Погибли два человека, одна прохожая была ранена. Один из них - ветеран АТО.
  • Подробности происшествия читайте здесь.

Читайте также: Взрыв гранаты в центре Киева: появилось видео момента трагедии

Видео, фото: Информатор

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: граната, троещина, взрыв, рынок, киев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Схемы: Маркарова могла вывести элитный дом из банка на свою фирму
Схемы: Маркарова могла вывести элитный дом из банка на свою фирму
В Киеве взорвали гранату на рынке: фото, видео
В Киеве взорвали гранату на рынке: фото, видео
В Калифорнии пылают леса, пламя усиливает северный ветер: видео
В Калифорнии пылают леса, пламя усиливает северный ветер: видео
Мнение Чего хотят инвесторы или Почему нельзя шутить с "зеленым" тарифом
Укрспирт по-новому: сколько еще продержится монополия государства. Спойлер - недолго
Продовольствие Укрспирт по-новому: сколько еще продержится монополия государства. Спойлер - недолго
Doing Business - семь ступеней вверх. Ищем реформы с микроскопом
Экономика Doing Business - семь ступеней вверх. Ищем реформы с микроскопом
Популярное
фото/видео
В Киеве взорвали гранату на рынке: фото, видео
В Киеве взорвали гранату на рынке: фото, видео
Вылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фото
Вылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фото 08:20
В Калифорнии пылают леса, пламя усиливает северный ветер: видео
В Калифорнии пылают леса, пламя усиливает северный ветер: видео 24.10.19, 23:10
Легенда. Queen выпустила три клипа, созданных поклонниками: видео
Легенда. Queen выпустила три клипа, созданных поклонниками: видео 24.10.19, 19:12
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 