Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ранее полиция установила личности двух погибших

22 октября в центре Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, один получил ранения. Полиция Киева опубликовала в Facebook видео с места событий, а также сообщила детали инцидента. 

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что основная версия взрыва в центре Киева - неосторожное обращение с гранатой. 

Он отметил, что погибшие были знакомы и между ними не было конфликта: "Они общались возле офиса и затем раздался взрыв. Есть свидетели и записи камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, у них не было ни с кем конфликтов".

"Был проведен обзор места происшествия, офиса, где есть остатки алкогольных напитков", - заявил он. 

Крищенко также добавил, что при обыске по месту жительства у одного из погибших был обнаружен еще один запал от боевой гранаты.

Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв в Киеве, Нацполиция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Взрыв в Киеве: видео с места событий и детали инцидента
Взрыв в Киеве: видео с места событий и детали инцидента
"Слуга народа" принял участие в шоу пропагандистов РФ: видео
"Слуга народа" принял участие в шоу пропагандистов РФ: видео
Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео
Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео
Люди Киевского ресторатора подозревают в давлении на Укрзалізницю
Табачники грозятся закрыть фабрики. Это реально? Разбор
FMCG Табачники грозятся закрыть фабрики. Это реально? Разбор
Занятие игорным бизнесом: как предлагают легализировать казино
Мнение Занятие игорным бизнесом: как предлагают легализировать казино
Популярное
фото/видео
Взрыв в Киеве: видео с места событий и детали инцидента
Взрыв в Киеве: видео с места событий и детали инцидента
"Слуга народа" принял участие в шоу пропагандистов РФ: видео
"Слуга народа" принял участие в шоу пропагандистов РФ: видео 11:07
Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео
Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео 10:52
Футбол. "Шахтер" – 2:2 – "Динамо" Загреб: видео моментов и голов
Футбол. "Шахтер" – 2:2 – "Динамо" Загреб: видео моментов и голов 09:37
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 