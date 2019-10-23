Взрыв в Киеве: видео с места событий и детали инцидента

22 октября в центре Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, один получил ранения. Полиция Киева опубликовала в Facebook видео с места событий, а также сообщила детали инцидента.

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что основная версия взрыва в центре Киева - неосторожное обращение с гранатой.

Он отметил, что погибшие были знакомы и между ними не было конфликта: "Они общались возле офиса и затем раздался взрыв. Есть свидетели и записи камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, у них не было ни с кем конфликтов".

"Был проведен обзор места происшествия, офиса, где есть остатки алкогольных напитков", - заявил он.

Крищенко также добавил, что при обыске по месту жительства у одного из погибших был обнаружен еще один запал от боевой гранаты.