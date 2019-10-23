Журналист рассказал о ветеране АТО, погибшем в Киеве от гранаты

Виктор Дегтярев (скриншот из видеозаписи)

Вчера вечером от взрыва гранаты в центре Киева погибли два человека, один из которых - ветеран войны России против Украины Виктор "Сенсей" Дегтярев из добробата Донбасс, до того - майор-морпех в запасе, служивший во времена СССР. О погибшем написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, "Сенсей" работал тренером по боевым искусствам и был заядлым охотником, принимал участие в Майдане, а с началом войны собрал из ветеранов-морпехов разведгруппу добровольцев "Купол". В "Куполе" за время войны погибли пятеро бойцов.

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Как пишет Бутусов, найти работу с таким ранением Дегтяреву было нелегко, вдобавок, на службе он не был оформлен - доброволец, и потому возникли сложности с бумагами. Один из его побратимов "сумел выбить ему участок земли под Обуховым". УБД Дегтярев получил в 2017-м, и только в августе 2019 года "после многолетних хождений по кабинетам" - II группу инвалидности.

Своего жилья у семьи Дегтярева не было: жили на съемных квартирах - он с женой, 14-летний сын и пятилетняя дочь. Старшей дочери - 17 лет, она уехала учиться за границу.

Справка. Трагедия произошла 22 октября около 23:00 на улице Пушкинской, 34. Дегтярев сидел рядом с охранником, когда в его левой руке взорвалась граната. Оба погибли, проходившую рядом девушку зацепило мелким осколком - она получила легкое ранение. В вещах Дегтярева нашли еще один запал от гранаты.

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