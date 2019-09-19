Не терроризм. Захватчика Моста метро обвинят в хулиганстве

Задержание злоумышленника (фото: пресс-служба МВД)

Задержанному вчера Алексею Белько, который угрожал подорвать Мост метро в Киеве, предъявят обвинения только в хулиганстве и неправдивом сообщении о минировании. Дело о подготовке к теракту открывать не будут. Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко.

"Обвинения в подготовке к теракту, как было сразу возбуждено уголовное дело, полиция предъявлять ему не будет. Это согласованная позиция с прокуратурой города", - сказал Крищенко.

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По словам Крищенко, вчера у Белько был карабин и помповое ружье. Взрывчатка не была обнаружена ни в автомобиле, ни при нем.

"Поэтому уголовное дело возбуждено по фальшивому заминированию", - объяснил глава столичной полиции.

По его словам, сейчас задержанный находится в СИЗО, с ним проводятся следственные действия. Прокуратура согласовала подозрение по ст. 296, ч. 4 - хулиганство и ст. 259 - неправдивое сообщение о заминировании.

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