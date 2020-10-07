Двое полицейских украли банковскую карту умершего и снимали с нее деньги – ГБР

В Донецкой области двум полицейским сообщили о подозрении по ряду статей уголовного кодекса, им грозит от пяти до 10 лет тюрьмы

В Краматорске следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении двум оперативникам управления Нацполиции в Донецкой области, которые якобы украли банковскую карту умершего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, двое полицейских в сентябре 2019 года, находясь на месте происшествия, где обнаружили тело умершего мужчины, завладели его банковской картой и сим-картой с абонентским номером. Полицейские начали пользоваться банковской картой умершего, заявляют в ГБР.

В январе 2020 года в Мариуполе подозреваемые, по данным ГБР, безосновательно задержали приезжего и заставили его признаться в торговле наркотиками. Это якобы было сделано для повышения рабочих показателей. Затем эти же правоохранители вынудили мужчину заплатить им 200 000 грн за непривлечение к уголовной ответственности и освобождении из-под ареста, также они обманом заполучили от жены задержанного 50 000 грн, заявляют в ГБР.

Полицейским грозит от пяти до 10 лет тюрьмы в случае доказательства их вины.

В июле 2020 года ГБР сообщили о подозрении двум полицейским в Одессе в "крышевании" проституции.

Владислав Сердюк

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