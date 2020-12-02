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Экс-глава ЦИК стал депутатом облсовета. Он был в "черной бухгалтерии" Партии регионов

02.12.2020, 16:36
Экс-глава ЦИК стал депутатом облсовета. Он был в
Михаил Охендовский Фото: LIGA.net

Экс-глава Центральной избирательной комиссии 2013-2018 годов Михаил Охендовский, ранее подозреваемый в получении взяток, был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии Блок Вилкула Украинская перспектива. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

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Охендовский был первым номером в списке политсилы. 

Ранее Национальное антикоррупционное бюро подозревало его во взятках на суму в $161 700. Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что в так называемой "черной бухгалтерии" ПР были подтверждены четыре случая получения Охендовским наличных средств в офисе партии. 

В январе 2020 года САП закрыла дело Ореховского.

  • 31 мая 2016 года журналисты обнародовали так называемую "черную бухгалтерию" Партии регионов – несколько десятков страниц рукописного текста, в которых расписаны многомиллионные расходы политсилы в рамках политической коррупции. 
  • В декабре 2016 года экс-главу ЦИК заподозрили в получении взяток в особо крупных размерах. Холодницкий заявлял, что Охендовский ездил заграницу по поручению "высшего руководства" для того, чтобы информировать иностранных партнеров о "демократическом" ходе выборов в Украине с целью предотвращения их непризнания. 

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Станислав Стороженко
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