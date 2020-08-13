Экстремальный отдых. Двое немцев хотели провести уик-энд в Чернобыле - фото
Нарушителей задержали и составили админпротоколы - теперь они должны будут заплатить штраф
На границе с зоной отчуждения задержали двоих 21-летних немцев - они пытались незаконно проникнуть на территорию Чернобыльской зоны отчуждения, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
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Иностранцы прибыли в Украину самолетом и планировали устроить себе экстремальный отдых в зоне отчуждения. Они пытались пробраться туда, минуя контрольные посты, но по дороге их задержали пограничники.
Сейчас на нарушителей составили админпротоколы за несоблюдение требований режима радиационной безопасности в местности, которая была радиационно загрязнена - им грозит штраф до 510 грн.
- 24 июля из зоны отчуждения пытались незаконно вывезти 300 кг черники и грибы.
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