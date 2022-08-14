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Еще один экс-мер Купянска в Харьковской области получил подозрение: оказался коллаборантом

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 18:29
Еще один экс-мер Купянска в Харьковской области получил подозрение: оказался коллаборантом - Фото
Фото: КOLES TV / YouTube

Служба безопасности Украины 12 августа сообщила о подозрении в коллаборационизме бывшему мэру Купянска Владимиру Демченко. Он уже стал вторым главой этого города в Харьковской области, которого следствие обвинило в сотрудничестве с российскими оккупантами.

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Демченко инкриминируют добровольное согласие на назначение руководителем незаконного органа власти, сформированного на временно оккупированной территории – с конца мая он выполняет функции председателя Петропавловской территориальной общины, сформированной оккупационными властями России.

Его действия расценивают как коллаборационную деятельность (ч. 5 ст.111-1 Уголовного кодекса).

  • 27 февраля последний мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что согласился пропустить российские войска в Купянск, "во избежание человеческих жертв и разрушений".
  • После этого прокуратура инкриминировала ему государственную измену. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 110, ч. 1 статьи 111 УК Украины – посягательство на территориальную целостность, государственная измена.
  • Купянск имеет стратегическое значение. Он находится на дороге, ведущей из российского Белгорода в Изюм, и используется россиянами для наступления на Донбассе.
Андрей Водяный
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сбу купянск коллаборанты
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