Еще один экс-мер Купянска в Харьковской области получил подозрение: оказался коллаборантом
14.08.2022, 18:29
Фото: КOLES TV / YouTube
Служба безопасности Украины 12 августа сообщила о подозрении в коллаборационизме бывшему мэру Купянска Владимиру Демченко. Он уже стал вторым главой этого города в Харьковской области, которого следствие обвинило в сотрудничестве с российскими оккупантами.
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Демченко инкриминируют добровольное согласие на назначение руководителем незаконного органа власти, сформированного на временно оккупированной территории – с конца мая он выполняет функции председателя Петропавловской территориальной общины, сформированной оккупационными властями России.
Его действия расценивают как коллаборационную деятельность (ч. 5 ст.111-1 Уголовного кодекса).
- 27 февраля последний мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что согласился пропустить российские войска в Купянск, "во избежание человеческих жертв и разрушений".
- После этого прокуратура инкриминировала ему государственную измену. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 110, ч. 1 статьи 111 УК Украины – посягательство на территориальную целостность, государственная измена.
- Купянск имеет стратегическое значение. Он находится на дороге, ведущей из российского Белгорода в Изюм, и используется россиянами для наступления на Донбассе.
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