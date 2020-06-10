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Фильм ужасов. Правозащитники показали условия обсервации в Луганской области

Фильм ужасов. Правозащитники показали условия обсервации в Луганской области - Фото
Фото: Восток SOS
10.06.2020, 18:01

Мониторинговая группа Благотворительного фонда Восток SOS в период со 2 по 19 мая посетила все места обсервации в Луганской области

Мониторинговая группа Благотворительного фонда Восток SOS после посещения всех мест обсервации в Луганской области заключила, что они не пригодны для размещения людей.Об условиях в обсервации, расположенной в Белолуцке, рассказал руководитель фонда Восток SOS Константин Реуцкий на странице в Facebook.

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"Восток SOS посетил все 8 мест обсервации в Луганской области и предлагает вашему вниманию свои выводы. Они не утешительны. Три из этих мест существуют только на бумаге, а условия еще не менее двух могут быть основанием для жалоб в Европейский Суд на нарушение 3-й статьи Конвенции по правам человека", – написал Реуцкий.

Волонтер отметил, что представители власти в области сетуют на отказы от изоляции большинства въезжающих из-за рубежа и с неподконтрольных территорий.

"Этим возмущался, например, заместитель руководителя Луганской полиции Юрий Слухаенко. Угрожал тем, кто отказался, штрафами в 17 000 гривен", - написал Реуцкий и предложил посмотреть на сделанные им фото, чтобы понять, почему людей не пугают такие штрафы.

"Место, в котором до 15 человек должны провести две недели под круглосуточной охраной полиции. С одним душем, который представляет собой шланг с воронкой, прикрученный просто к умывальнику, с одним на всех не совсем исправным туалетом (речь об очистке стоков, как требует постановление главного санитарного врача, конечно, не идет), с изношенной грязным бельем, с оборудованием, которое пережило все мировые войны", - отмечает глава благотворительного фонда.

Кроме того, обсервация имеет общий двор с гериатрическим интернатом, где живет несколько десятков наиболее уязвимых для COVID-19 пожилых людей.

"Меня не удивляет, что большинство людей, которых привозили сюда на изоляцию, решительно соглашались на штраф, как только видели условия", - резюмировал Реуцкий.

  • 22 марта 2020-го из-за эпидемии коронавируса временно был прекращен пропуск через линию разграничения на Донбассе.
  • 10 июня с 11:00, возобновилась работа КПВВ на линии разграничения. Обязательную обсервацию проходят все, кроме абитуриентов и тех, кто их сопровождает.

Наталия Софиенко
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